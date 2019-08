Zwemverbod in Plas Kelchterhoef nadat zwemmers jeuk kregen

De derde hittegolf in Limburg is een feit. Vandaag stijgt het kwik boven de dertig graden. Morgen halen we zo goed als zeker 25 graden en meer. Het is al van de jaren '40 geleden dat het zo laat op het jaar nog zo warm was in onze provincie. Volgens weerman Michel Nulens zullen we moeten wennen aan dit zomerweer. De komende jaren zullen we vaker te maken krijgen met extreem hoge maxima.