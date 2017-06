Speedway is een sport die met uitsterven bedreigd is. Veel mensen weten niet dat de sport nog live te bekijken is in België. Dat kan enkel nog in onze provincie. In het Helzold Stadion in Heusden-Zolder stond vandaag de tweede en laatste manche van het Open Nederlands Kampioenschap op het programma. Een wedstrijd met Europese toppers.