100 leerlingen leggen fietsexamen af in Oudsbergen

Voor de vijfde keer op rij sluit hogeschool PXL morgen en overmorgen de deuren. PXL Breekt Uit. De studenten en personeelsleden moeten zelf hun plan trekken. Editie 2019 staat in het teken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Directeur Ben Lambrechts gaf deze middag een woordje uitleg in onze studio.