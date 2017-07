Bijna alle 200 bachelors verpleegkunde die in juni afstudeerden in onze provincie zijn al aan het werk. Dat komt omdat meer en meer zorginstellingen een buffer aanleggen. Ziekenhuizen en rusthuizen nemen hun voorzorgen. Want nu de opleiding langer duurt, studeren er volgend jaar nog verpleegkundigen af. Maar het einde van het schooljaar in 2019 wordt een probleem. Dat jaar zullen er namelijk geen bachelors in de verpleegkunde afstuderen. En het gaat sowieso al om een knelpuntberoep.