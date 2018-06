30-jarige vrouw vermoord in Hasselt

In een woning in de Canadastraat in Hasselt is een Afghaanse vrouw van 30 jaar gewurgd. Eerst leek het om een zelfmoord te gaan, maar na onderzoek blijkt het toch om een moord te gaan. Een verdachte werd intussen aangehouden. Dinsdag leidde de politie een verdachte voor de onderzoeksrechter op verdenking van moord. De verdachte werd aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet door de federale gerechtelijke politie van Limburg. Politie en parket Limburg laten op ieder ongewoon sterfgeval een screening uitvoeren. Deze screening gebeurt door een wetsarts, het labo van de federale gerechtelijke politie en een tactische onderzoeker. Op deze manier worden sterfgevallen die uiteindelijk een moord of doodslag zouden blijken, sneller ontmaskerd.