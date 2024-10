- In Beringen is een schoolbus met een zeventigtal kinderen betrokken bij een ongeval. Zes van hen zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.- In Diepenbeek doet Patrick Hermans afstand van het burgemeesterschap in de hoop een ruime coalitie op gang te trekken.- Het nieuwe provinciebestuur is rond én gekoppeld aan de coalitievorming in Herk-de-Stad, Tessenderlo-Ham en Maaseik.- Beringenaar Bert Celis heeft een wereldprimeur beet: hij ontwikkelde een airbag voor wielrenners.- En in de Jupiler Pro League moet Genk zondag naar AA Gent en ontvangt STVV morgenavond Westerlo.