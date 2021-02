Aantal besmettingen daalt in Limburg

Vanaf 18 februari starten in Vlaanderen de vaccinaties in de voorzieningen voor personen met een handicap. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bekendgemaakt. Het gaat om 49.000 mensen met een handicap en personeel verbonden aan residentiële zorgaanbieders. Nu de vaccinatie in de woonzorgcentra stilaan op z’n einde loopt, worden de vaccinaties van personen met een handicap en personeelsleden in gehandicaptenvoorzieningen voorbereid. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap brengt momenteel in kaart hoeveel vaccins er nodig zijn en waar de vaccinaties kunnen plaatsvinden. Op basis van deze gegevens zal de planning verder worden opgemaakt. Beschikbaarheid vaccins Vanaf 18 februari zullen de vaccinaties dan van start gaan. Volgens Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke moet er hier uiteraard ook rekening worden gehouden met de beschikbaarheid van de vaccins. Net als in de woonzorgcentra zal een vaccinatiemoment ook worden uitgesteld wanneer een voorziening geconfronteerd wordt met een corona-uitbraak. Momenteel worden eerst de vaccinaties ingepland van de gebruikers die dag en nacht verblijven in een residentiële voorziening. De timing voor de gebruikers van de dagcentra en de diensten Zelfstandig wonen is momenteel nog niet gekend. Het personeel dat zorgcontacten heeft, zal mee uitgenodigd worden met alle eerstelijnsprofessionals in de vaccinatiecentra. Vaccinatiebereidheid is groot De toestemming tot vaccinatie werd al gevraagd door elke zorgaanbieder. De meesten, zowel personeelsleden als bewoners, willen zich laten vaccineren. “De bewoners en het personeel van voorzieningen voor personen met een handicap hebben de voorbije maanden ook sterk geleden onder het coronavirus. De vaccinatie is een eerste stap naar een wereld die we normaal kennen, maar voorlopig zullen we alle maatregelen nog even moeten respecteren”, zegt minister Beke.