Aantal coronapatiënten op intensieve zorgen daalt verder

De afgelopen 24 uur zijn er 111 coronapatiënten overleden in ons land. "Dat is een duidelijke daling, het is een maand geleden dat we nog zo'n laag cijfer konden communiceren," vertelt viroloog Steven van Gucht van het Nationaal Crisiscentrum. In totaal overleden er 7.594 Belgen aan het virus. Er werden ook 660 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld.

De afgelopen 24 uur zijn er 178 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Op dit moment liggen er 3.609 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 709 op intensieve zorgen. Dat is een daling van 28 patiënten. 517 van hen worden beademd, dat zijn er 17 minder dan de dag ervoor.

Nog meer goed nieuws: 293 coronapatiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Sinds het begin van de uitbraak van het virus, zijn 11.576 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.