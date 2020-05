Aantal bezette ziekenhuisbedden zakt onder de grens van 1.000

Het aantal nieuwe besmettingen kent weer een stijging, nadat het al een tijdje in dalende lijn was. Er zijn de afgelopen 24 uur 257 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in ons land. Dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen op 57.849. Gisteren lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 137. In de ziekenhuizen werden 47 nieuwe patiënten opgenomen. 107 personen werden dan weer genezen verklaard. Op de afdeling intensieve zorgen liggen op dit moment 208 patiënten, dat is een verdere daling van 15. In totaal liggen er 1.060 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. In de afgelopen 24 uur zijn er 36 coronapatiënten overleden. Dat brengt het totaal aantal sterfgevallen in ons land op 9.388.