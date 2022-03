Wereldwijd is het medeleven met de bevolking in Oekraïne bijzonder groot. Vandaag speelden beiaardiers over de hele wereld Oekraïense en Russische muziek. Uit protest tegen de oorlog, en als oproep tot vrede. Ook in onze provincie was dat het geval, onder andere in Hasselt, Lommel, Peer en Neerpelt. Wij gingen een kijkje nemen in Neerpelt.