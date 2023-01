Alden Biesen opnieuw verkozen tot beste congreslocatie van België

- Een rapport van de commissie decentralisatie van de Vlaamse regering luidt het einde van de provincie Limburg in. Bij de herverdeling van bevoegdheden verdwijnt het provinciale beleid helemaal van de kaart.- Nierpatiënten moeten in Limburg twee tot drie jaar wachten op een nieuwe nier. Het Ziekenhuis Oost Limburg roept op om orgaandonatie opnieuw bespreekbaar te maken.- Superhandig, maar evengoed erg controversieel. De veelbesproken chatbot Chatgpt kan mensen heel wat werk uit handen nemen, maar de artificiële intelligentie kan de bal ook nog wel eens misslaan.- In Tessenderlo is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zoutzuurlek bij een chemisch bedrijf. Bewoners kregen een waarschuwing via BE Alert en moesten ramen en deuren dichthouden. - En in Houthalen is een koppel tachtig jaar getrouwd. Koning Filip wenst hen proficiat met hun eiken bruiloft.