Bernard Vanheusden, de nieuwe rector van de UHasselt, wil dat de vier nieuwe opleidingen die de universiteit van de Vlaamse regering heeft gekregen, opnieuw herbekeken worden. "Structureel zullen ze verlieslatend zijn en dat zadelt de universiteit jaarlijks op met een gat van 500.000 euro", zegt hij. En dus moet het dossier terug op de politieke agenda. Vanheusden vraagt op korte termijn een richting, die zwaarder doorweegt: master in geneeskunde, burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur. Over de start van het academiejaar is de nieuwe rector best tevreden. Op één incident na, aan de Fitlink verliep alles vlekkeloos. Enkele heethoofden zijn een week lang niet meer welkom in de pop-upbar daar. Dat vertelde Vanheusden vanmiddag in ons TVL Nieuws.