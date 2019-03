België verkoopt Rusland een peer tijdens eerste EK-kwalificatiewedstrijd

De Russen zullen vanavond tijdens de match tegen de Rode Duivels raar opkijken. Via een ludieke campagne op de ledboarden langs het veld wordt de Belgische Conference-peer gepromoot. Initiatiefnemer vzw Fruittelers Zuid-Limburg hekelt daarmee de Russische boycot en lanceert tegelijk een speelse promotie- en bewustmakingscampagne rond de Belgische fruitteelt en gezond eten.

Op de 180 meter ledboarden zal geregeld een opvallende en tegelijk veelbetekenende boodschap te lezen staan: 'From Belgium with love … The Belgian Conference Pear: World Champion in taste!' De slogan wordt ook in het Russisch getoond. Tegelijkertijd verschijnen er hartjes die langzaam veranderen in een Conference-peer.

Gebrek aan erkenning

"We richten ons daarmee uiteraard rechtstreeks tot de Russische supporters in het Koning Boudewijnstadion. Maar we mikken ook op de kijker in Rusland zelf. De match zal ongetwijfeld door miljoenen kijkers live gevolgd worden," legt voorzitter van de vzw Fruittelers Zuid-Limburg, Chris Groven, uit. "Ondanks de Russische boycot wordt onze Belgische Conference peer nog steeds erg gesmaakt door de Russische consument. Alleen krijgt de Belgische fruitteler daarvoor niet altijd de erkenning die hij verdient. De importstop schiet in onze ogen aan zijn doel voorbij. Taak trouwens voor Europa om de ongelijkheid tussen Russische import van high-end producten zoals chocolade en speciale bieren ten opzichte van de ‘Njet’ voor landbouwproducten aan te pakken."

Belgisch fruit promoten

"De sector kreeg het de afgelopen jaren soms zwaar te verduren. Denk daarbij aan de Russische boycot en de grillige weersomstandigheden. En hoewel onze fruittelers niet stilzitten, voortdurend milieubewust en duurzaam innoveren en andere markten aanboren, blijft het nodig om de Belgische Fruitsector onder de aandacht te brengen."

Belgische fruitboer

Voorzitter Groven benadrukt ten slotte dat ook wijzelf de Belgische fruitboer kunnen steunen. "We hechten nog te weinig belang aan waar het fruit dat we allemaal dagelijks eten wordt geteeld. Of dat nu hier in België of in het buitenland is, daar staat de consument niet bij stil. Maar voor de Belgische fruittelers is dat een wereld van verschil. We willen daarom oproepen om bewust te kiezen voor fruit van bij ons!”

Steun van Belgische voetbalbond

De Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) geeft alvast het goede voorbeeld en zet mee de schouders onder dit initiatief. Tijdens verschillende officiële jeugdtornooien zal de voetbalbond 1.000 kilo fruit van Belgische telers aan de vele jeugdspelers uitdelen. Zo wil de KBVB sporters aanmoedigen om voldoende fruit te eten. De vzw Fruittelers Zuid-Limburg zet zich al jarenlang in voor de Belgische fruitsector.