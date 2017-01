Belgische Charcot Stichting kent 30.000 euro toe aan MS-onderzoek UHasselt

Horecaopleidingen CVO-STEP start met dagopleidingen Kok en Hulpkok in 't Meiland in Sint-Truiden. In een eerste fase start de opleiding Hulpkok, in september wordt de opleiding Kok aan geboden. “In februari starten we met de opleiding Hulpkok, te behalen in de periode van één jaar. In september wordt dan gestart om de opleiding Kok aan te bieden in een jaartraject. Studenten komen overdag naar school en volgen een intensieve praktijkopleiding. Van algemene bereidingstechnieken tot bereidingen, over desserten en wijnkennis: je leert het meteen in de praktijk. Als kers op de taart loop je ook stage in een restaurant, om van jou een echte professional te maken. Na een jaar intensieve praktijkopleiding keuken ben je klaar om je droom in de sector waar te maken. Indien men bijkomend de opleiding 'Aanvullende algemene vorming' volgt bekomt men een diploma in plaats van een certificaat," legt Rudy Rampelberg coördinator van CVO-Step uit. Kok is een knelpuntberoepIs er nood aan dergelijke opleidingen? Het is moeilijk te geloven, maar zelfs na alle succesvolle edities van Mijn Restaurant en Komen Eten, blijkt dat het beroep van kok maar moeilijk ingevuld wordt. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) publiceerde onlangs een lijst over beroepen die moeilijk kunnen worden ingevuld. Uit die lijst blijkt dat kok een knelpuntberoep is geworden. Het inrichten van de opleidingen Kok en Hulpkok in Sint-Truiden moeten er dus voor zorgen dat deze precaire vacatures ingevuld geraken. Koks kijken uit naar stagiairs“Het is uitermate positief dat deze opleidingen naar Sint-Truiden komen, want het is bijzonder moeilijk om goed geschoold personeel te vinden in onze sector” zegt chef Paul-Luc Meesen van restaurant De Fakkels. Ook de Truiense voorzitter van de Horeca is in zijn nopjes. “Zeker naar stageplaatsen zien wij een zinvolle samenwerking mogelijk” duidt voorzitter Luc Withofs. Herbestemming ‘t Meiland Eén van de belangrijkste uitdaging van het Truiense OCMW wordt net die verdere herbestemming van woonzorgcentrum ’t Meiland. Het is de bedoeling om dit gebouw in het hart van de stad op een creatieve manier een tweede leven te bezorgen ten dienste van haar inwoners. De eerste studies worden in het voorjaar aangevat. De uitrol van de plannen wordt verwacht in de loop van 2018. Het OCMW trok hiervoor een budget uit van 5.000.000 euro om dit project tot uitvoering te brengen.