Vandaag ontdekten enkele buurtbewoners een sluikstort in de buurt van de schoolstraat in As. Er liggen vuilniszakken in het midden van de weg en in de berm. Volgens de buurtbewoners is de stank niet te harden. Ze voegen eraan toe dat er hier regelmatig afval gedumpt wordt en hopen dat het gemeentebestuur met een oplossing kan komen.