Campus De Helix in Maasmechelen houdt 11 proclamaties

Voor het eerst winnen Vlaamse studenten Signature Citi Award tijdens de prestigieuze Europese wedstrijd om jong ondernemerschap te stimuleren. Shampop heeft nog maar weinig introductie nodig. Op korte tijd wist de startup, opgericht door 3 student-ondernemers van de UHasselt, zich sterk in de kijker te plaatsen. Ze wonnen eerst de Vlaamse finale van het Small Business Project van Vlajo, daarna de GEN Z Award van Voka en nu slepen ze een Europese prijs in de wacht: de Signature Citi Award van JA Europe Challenge in Griekenland. En zo mag het drietal zich de meest duurzame start-up van Europa noemen. Ze laten hiermee 17 andere deelnemende landen achter zich. Een shampoo in tabletvorm, perfect gedoseerd zodat één tablet volstaat voor één wasbeurt en je geen plasticafval meer hebt. Met het innovatieve product Shampop winnen drie studenten Handelswetenschappen aan UHasselt dit jaar de award in Griekenland. "Met onze vegan shampoo willen we de plasticvervuiling tegengaan en richten we ons voornamelijk op de hotelsector," zegt Floris Lisabeth, student Handelswetenschappen aan UHasselt en één van de bedenkers van Shampop. Eén tablet voor één wasbeurtShampop is een vegan, single-use tablet, even groot als een muntstuk van 20 eurocent. Het is in verschillende geuren en kleuren te verkrijgen en na contact met water lost het tablet op in je hand. Eén tablet volstaat voor één wasbeurt. "Shampop is dus heel eenvoudig te gebruiken, en ideaal om mee te nemen op reis of naar een festival”, zegt Floris Lisabeth. 3.000 tablets verkochtEn Shampop is een product met veel potentieel, zo bleek de afgelopen maanden, want ondertussen hebben de UHasselt-studenten al 3.000 tablets verkocht, met ook bestellingen vanuit Nederland. De studenten Handelswetenschappen aan UHasselt ontwikkelden Shampop binnen het opleidingsonderdeel 'Ondernemen', van professor Pieter Vandekerkhof en Marc Beenders. Het gebruiksgemak en de ecologische insteek van Shampop kon ook de Europese jury overtuigen. "We zijn enorm trots met dit resultaat. Voor het eerst in de geschiedenis van deze wedstrijd slagen Vlaamse studenten in het winnen van deze prijs. Een opsteker voor ons als coaches, maar ook een mooi voorbeeld voor andere studenten die de stap tot ondernemen willen zetten. Ze zijn bij ons aan het juiste adres om hen met raad en daad bij te staan," zeggen Pieter Vandekerkhof en Marc Beenders van UHasselt en Limburg Startup. Bedrijf op CordacampusJeff Paredis, Floris Lisabeth en Roos Vandebergh, de 3 oprichters van Shampop, hebben alvast concrete toekomstplannen. "De examens zijn achter de rug, en we gaan nu onze eigen BV opstarten. We zijn volop bezig met de opstart van ons bedrijf, krijgen veel positieve reacties van potentiële klanten en zijn helemaal klaar om er voor 100% voor te gaan," zegt Roos. Het drietal kan alvast terecht in Corda INC. waar ze een seat aangeboden krijgen om in een ideale omgeving verder te werken aan hun plannen. Zo werkt Shampop: