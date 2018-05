De Bilzerse Jan Lambrechts is de Beste Boekenmeester van 2018

In Limburg studeert ongeveer 28% van de afgestudeerden secundair onderwijs niet verder. Daarom zullen in het onderwijs vanaf 1 september 2019 de zogenaamde HBO5-opleidingen, of graduaatsopleidingen, geïntegreerd worden in de hogescholen. HBO5 is een opleidingsniveau tussen het middelbaar en de bacheloropleiding, en focust zich op het werkplekleren.