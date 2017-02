Dodelijk vluchtmisdrijf in Voeren: dader keerde nog terug naar plek van ongeval

Afgelopen vrijdag heeft de politie Limburg Regio Hoofdstad twee verdachten opgepakt voor een inbraak in een appartement in Diepenbeek. Een ploeg van de politie Limburg Regio Hoofdstad werd afgelopen vrijdag, 24 februari, opgeroepen om een inbraak in een appartement vast te stellen in de Sint-Janslaan te Diepenbeek. Bij nazicht van camerabeelden van een handelszaak in de nabije omgeving kon men een verdacht voertuig opmerken. Op basis van verder onderzoek voerde de politie Limburg Regio Hoofdstad een huiszoeking uit in Ans. Tijdens deze huiszoeking werden verschillende gestolen voorwerpen teruggevonden. Een 19-jarige en een 43-jarige vrouw, allebei woonachtig in Ans, worden verdacht van betrokkenheid bij deze feiten.De twee verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Hasselt. Ze werden allebei aangehouden.