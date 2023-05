Herk-de-Stad zet handhavers in tegen zwerfvuil en dat zorgt hier en daar voor commotie. De ambtenaren lopen per twee in burger rond om mensen te beboeten die afval op de grond gooien. De medewerkers maken een foto van de identiteitskaart van de overtreder om zo een bestuurlijk verslag op te maken. Velen vragen zich af of die personen zomaar naar je pas mogen vragen. En het mag wel degelijk, aldus de burgemeester van Herk-de-Stad Bert Moyaers. De stad werkt samen met OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil.