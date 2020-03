Mensen die dringend medische hulp nodig hebben worden nog geholpen

Het aantal coronadoden in onze provincie is vandaag met vier toegenomen. Dat is de grootste stijging tot nog toe. In totaal overleden er al vijftien coronapatiënten in Limburg. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden overleed vandaag de zesde coronapatiënt. Daarmee is het Truiense ziekenhuis het zwaarst getroffen in Limburg. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt overleed vandaag één patiënt, waarmee het aantal overlijdens daar op vier komt. Ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk overleed vandaag opnieuw één coronapatiënt, het tweede dodelijk slachtoffer in Genk. In het Mariaziekenhuis in Pelt is vandaag het eerste slachtoffer overleden. Het AZ Vesalius Ziekenhuis in Tongeren is voorlopig het enige Limburgse ziekenhuis waar nog niemand overleed aan het virus. 177 besmette Limburgers in het ziekenhuis Uit de laatste cijfers van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Volksgezondheid, blijkt dat ruim 500 Limburgers besmet zijn met het coronavirus. Het werkelijk aantal besmettingen ligt waarschijnlijk een stuk hoger, aangezien niet iedereen met symptomen ook effectief getest wordt op COVID-19. Van de ruim 500 besmette Limburgers verblijven er op dit moment 177 in het ziekenhuis. 38 van deze patiënten werden opgenomen op de dienst intensieve zorgen. Zondag waren dat nog 165 patiënten, waarvan 33 op intensieve zorgen. Deze stijging van twaalf patiënten in de Limburgse ziekenhuizen is de laagste toename sinds begin vorige week. Het merendeel van die 177 patiënten wordt opgevangen in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt: 53 in totaal (15 op intensieve). In het Sint-Trudo Ziekenhuis liggen momenteel 37 coronapatiënten (10 op intensieve), het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk telt 24 patiënten (4 op intensieve). Dan volgen het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder met 22 patiënten (5 op intensieve) en het Mariaziekenhuis in Pelt met 16 patiënten (1 op intensieve). In het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik worden momenteel 15 coronapatiënten opgevangen (1 op intensieve). Het AZ Vesalius blijft voorlopig het meest gespaard in Limburg en telt op dit moment 10 patiënten (2 op intensieve).