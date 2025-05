Noorderhart ziekenhuis zet ervaringsdeskundigen in om patiënten met verslaving beter te helpen

OPZC Rekem heeft Johan Hellings aangetrokken als nieuwe administrateur-generaal. Hij volgt de huidige administrateur-generaal, John Vanacker, op die op 1 september met pensioen gaat. "Met de keuze voor Johan Hellings, die naast veel ervaring, ook een groot netwerk heeft en heel gedreven is, verzekeren we de sterke positie van OPZC Rekem naar de toekomst toe," zegt Erwin Vermeulen, voorzitter van de Raad van Bestuur. Op 30 oktober 2024 werd de zoektocht gestart en de functie opengezet. "Hoewel er door de krapte op de arbeidsmarkt een dergelijk profiel moeilijk te vinden is, kregen we heel wat geschikte kandidaten. Dit duidt erop dat OPZC Rekem een toonaangevende een zeer kwaliteitsvolle speler is binnen de geestelijke gezondheidszorg," duidt voorzitter Vermeulen. Na het doorlopen van de verschillende procedures met een jury en een doorgedreven assessment, kwamen de resterende kandidaten voor de Raad van Bestuur. Deze koos uit de selecte groep voor Johan Hellings, die medio augustus in dienst zal treden. CarrièreJohan Hellings is op dit moment nog CEO van AZ Delta in Roeselare en was daarvoor ook 4 jaar CEO van ICURO (koepel van de Vlaamse Ziekenhuizen met publieke partners). Het Limburgs zorglandschap is hem niet vreemd. Eerder was hij onder andere algemeen-directeur van het ZOL en had hij een gelijke functie bij het psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders Alexianen in Tienen. Hellings is deeltijds hoogleraar aan de Uhasselt en zal dit ook blijven doen. Hij is mede verantwoordelijk voor het vak Health Policy voor de laatstejaarsstudenten van de faculteit Toegepaste economie. Hellings wil met het aanvaarden van de functie van administrateur-generaal weer terug gaan naar zijn grote passie en dat is de geestelijke gezondheid. Hij kent OPZC Rekem al vele jaren vanuit de diverse jobs die hij heeft uitgevoerd en wil graag de opdracht aanvaarden om niet alleen vanuit zijn jarenlange ervaringen en academische insteek, maar ook vanuit zorggericht en maatschappelijk perspectief, bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van OPZC Rekem.