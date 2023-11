Eerste grensoverschrijdende samenwerking EcoWerf - Limburg.net

Actievoerders van Greenpeace blokkeren op dit moment de kap van het Kolmenpark, 5.5 hectare natuur in hartje Tessenderlo. Het schepencollege gaf een vergunning aan een groot verkavelingsproject ten koste van een populaire buurtweg en 2 hectare bos. Actiegroep ‘Red het Kolmenpark’ stapte in augustus samen met Greenpeace naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen deze plannen. Ze klagen de vernietiging van stedelijke natuur aan en vragen om de site te beschermen als stadspark. Vanochtend vroeg begon de kap van het Kolmenveld in Tessenderlo. Sinds de middag zijn activisten van Greenpeace ter plaatse om te verhinderen dat er nog meer bomen sneuvelen. Het prestigeproject ‘Kolmenveld’ is al jaren controversieel onder Looienaars. Vorig jaar dienden maar liefst 1354 burgers bezwaar in, een ongezien aantal in Tessenderlo. Ook de Grootouders voor het Klimaat Limburg, Greenpeace en BOS kantten zich tegen het project. Ondanks massaal protest van de Looienaars gaf het schepencollege in januari een vergunning voor de bouw van 36 woningen, 125 appartementen, een vrijetijdshuis, serviceflats en een parking. Red het Kolmenpark en Greenpeace dienden eerder dit jaar beroep in bij de provincie, maar tevergeefs. De actiegroepen stapten daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.­ “Terwijl we de beslissing omtrent de eventuele vernietiging van de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog afwachten, heeft de projectontwikkelaar in samenspraak met het gemeentebestuur toch besloten om te kappen. In een mum van tijd werd zo een rijke biodiversiteit met de grond gelijk gemaakt, tegen de wil van meer dan duizend Looienaars in,” aldus Ruth-Marie Henckes van Greenpeace. “Er was al sprake van ongeoorloofde belangenconflicten omdat de gemeente als projectpartner zowel de aanvrager als de verlener van de vergunning is. Ook nu spelen de gemeente en de projectontwikkelaar een oneerlijk spel, door nog voor de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen te kappen.” ­De lokale actiegroep ‘Red Het Kolmenpark’ vraagt het stadsbestuur om het project te verwerpen en de site te herbestemmen als stadspark, zodat alle Looienaars kunnen blijven genieten van deze oase van rust.