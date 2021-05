Eerstelijnszone Noord-Limburg deelt getuigenissen van zeven coronapatiënten

Hoewel de besmettingscijfers voorzichtig de goede kant opgaan, is corona nog niet weg. Veel mensen kijken uit naar hun eerste terrasje in vele maanden, maar de Eerstelijnzone Noord-Limburg vraagt iedereen om voorzichtig te blijven omdat het virus nog alomtegenwoordig is. Daarom laten ze zeven inwoners uit Noord-Limburg getuigen over de impact van hun coronabesmetting op hun leven. Freddy uit Bocholt, Grace uit Hamont-Achel, Linn en Sonja uit Hechtel-Eksel, Celine uit Lommel, Kimberly uit Peer en Melvin uit Pelt zijn duidelijk: "Mijn coronaverhaal, dat wil jij niet meemaken!"



Twee weken geleden riepen de Eerstelijnszone en het Noorderhart Mariaziekenhuis de inwoners nog op om voorzichtig te blijven en de maatregelen strikt te volgen. De besmettingscijfers in Noord-Limburg waren niet goed en dus was verhoogde waakzaamheid aangewezen. Intussen dalen de cijfers, maar dat betekent volgens de Eerstelijnszone niet dat de regels niet meer moeten gevolgd worden. "Het virus is niet weg, integendeel."

"Wie straks een terras opzoekt, vrienden ontmoet of met z’n tienen van de openlucht geniet, denkt best eerst even aan één van de coronaverhalen uit Noord-Limburg. Door het verhaal te vertellen van mensen die dicht bij onze inwoners staan, willen we hen laten stilstaan bij hun gedrag en de impact van een besmetting heel concreet maken," klinkt het bij de Eerstelijnszone. "Het is geen ver-van-mijn-bedshow, het kan mij ook overkomen." Door de getuigenissen te delen, hopen de gemeenten iedereen te sensibiliseren en aan te moedigen om de coronamaatregelen correct op te volgen.

De zes gemeenten, de Eerstelijnszone Noord-Limburg en het Noorderhart Mariaziekenhuis delen de verhalen via hun sociale media en hun infobladen. Linn uit Hechtel-Eksel en Celine uit Lommel zijn twee van de Noord-Limburgers met een coronaverhaal. Het leven van deze jonge mensen werd overhoop gegooid door corona. "Vier maanden na mijn besmetting ben ik nog steeds buiten adem als ik de trap neem", vertelt de 29-jarige Celine. Ook de 17-jarige Linn ging door een heel moeilijke periode. "Slapen en drinken gingen heel moeilijk, ik kon mijn mond amper opendoen", zegt ze.