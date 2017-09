Er komen 4 nieuwe scholen in Limburg

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 4 Limburgse scholen geselecteerd die via publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Die scholen komen er in Lanaken (2), Tessenderlo en Leopoldsburg.

4 Limburgse scholen krijgen nieuw schoolgebouw

Er werden 52 aanvragen ingediend voor nieuwe schoolgebouwen, waarvan nu 4 Limburgse scholen geselecteerd zijn om hun bouwproject te realiseren. Dat betekent dat er ruim 37.000m² extra nieuwe schoolgebouwen in Limburg komen. De scholengemeenschap Lanaken (12.760m²), het Technisch Heilig Hart Instituut en Pius X-college in Tessenderlo (16.317m²), de Campus Alicebourg in Lanaken (4.627m²) en de Campus Leopoldsburg (3.552m²) krijgen subsidies om nieuwe schoolgebouwen te zetten.



Nieuw DBFM-programma

Dit nieuwe scholenbouwprogramma versterkt de inhaalbeweging in scholenbouw die kadert in het Masterplan Scholenbouw. Net zoals in het vorige bouwprogramma “Scholen van Morgen” dat goed is voor 182 nieuwe scholen (waarvan 20 in Limburg), wordt opnieuw samengewerkt met de private sector. Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM (Design, Build, Finance, Maintainance)-toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De volgende jaren willen we opnieuw 4 nieuwe scholen in Limburg bouwen, met een oppervlakte van ruim 37.000m². De scholen kunnen nu effectief werk maken van hun plannen voor de realisatie van moderne, duurzame schoolgebouwen. De nieuwe infrastructuur is niet alleen belangrijk voor leerlingen en personeel, maar voor de hele gemeenschap van een stad of gemeente.”