Escape House van leerlingen uit Leopoldsburg kan mini-onderneming van het jaar worden

Vlaams minister Crevits heeft in haar beleid te weinig aandacht voor techniek in de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs. Dat zegt gedeputeerde Peuskens. De provincie is samen met Voka het project STEM@work begonnen. Meer dan 200 onderwijzers volgen workshops in een tiental Limburgse bedrijven. Het doel: leerkrachten laten kennismaken met techniek. Want het zijn zij die jongeren al op jonge leeftijd moeten warm maken voor technische beroepen.