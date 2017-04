Feestbegeleiders waken over praesesverkiezingen in Diepenbeek

Hogeschool PXL in Hasselt breekt weer uit. Voor de derde keer al. Volgende week gaan de deuren van de school 2 dagen dicht. Maar vergis u niet, het onderwijs blijft gewoon doorgaan. Het thema van PXL Breekt Uit 2017 is 'het grijze goud'. De studenten omarmen de ouderen, want van hen kunnen we veel leren. En zo kunnen we het onderwijs veel beter maken, is de redenering.