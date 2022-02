Genkse leerkrachten veel vaker ziek dan collega's in andere steden

Meer dan 1.000 bezoekers trokken vandaag naar de eerste Hasseltse onderwijsbeurs. De beurs richt zich op kinderen die de overstap maken van het lager naar het secundair onderwijs, en dus een nieuwe studierichting moeten kiezen. Ook in Hasselt verlaat elk jaar zo'n 12 procent van de leerlingen de middelbare school zonder diploma. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is dat de jongeren vaak een foute school of studierichting kiezen. Door hen op de beurs wegwijs te maken in het diverse onderwijsaanbod in Hasselt, hoopt het stadsbestuur dit in de toekomst te kunnen vermijden.