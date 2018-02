Griepepidemie zou veel minder erg zijn als kerstvakantie een week langer duurde

Vanaf 7 februari 2018 start het Jessa Ziekenhuis in Hasselt met een polikliniek seksuologie, de eerste in zijn soort in onze provincie. Je kan er zowel individueel of als koppel terecht met hulpvragen rond seksualiteit. In de polikliniek worden seksuele problemen binnen het ziekenhuis multidisciplinair aangepakt in samenwerking met de gynaecoloog, uroloog, etc. om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen. Heel wat koppels of singles zitten met vragen rond hun seksualiteit. In Limburg konden ze hiervoor al aankloppen bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) of het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg). Maar voor echt gespecialiseerde hulp, was er tot nu toe maar één optie: de privé-raadpleging van vrij gevestigde klinisch seksuologen. Daar komt nu de polikliniek in het Jessa ziekenhuis bij. Sam Geuens, psychotherapeut en klinisch seksuoloog: “We denken dat we met deze polikliniek een laagdrempelig alternatief kunnen aanbieden. Bovendien zijn seksueel gerelateerde problemen vaak een gevolg van een medische voorgeschiedenis. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde medicijnen -denk aan chemo, antidepressiva… een belangrijke impact hebben op de goesting in seks of zorgt een nieuwe knie of een stoma voor problemen tijdens het vrijen. De behandelende arts kan in zulke gevallen zijn patiënt doorverwijzen naar ons. Wij kunnen dan samen met de arts-specialist aan de slag met de seksuele vragen van de patiënt met oog voor zijn of haar gynaecologische, urologische,… problemen.” Omgekeerd kan natuurlijk ook, zegt Stefanie Steegen, seksuologe en psychotherapeute i.o.: “Patiënten ondervinden eerst seksuele problemen die bij nader onderzoek verband houden met een urologisch, gynaecologisch of psychiatrisch probleem. Ook dan is de nabijheid van deze medische disciplines binnen hetzelfde huis een belangrijke toegevoegde waarde voor de efficiënte behandeling van de patiënt.” Voor welke problemen kan je terecht in de polikliniek? Iedereen (man, vrouw, koppel of single) met een hulpvraag m.b.t.: seksueel verlangen (te weinig, te veel, verschil tussen partners), seksuele opwinding (erectieproblemen, niet vochtig worden, te snel, moeilijk of niet klaarkomen), seksuele pijnproblemen (pijn bij het vrijen, moeilijke of de onmogelijkheid tot penetratie), seksuele voorkeuren (parafilieën en fetishes) en seksuele oriëntatie, genderidentiteitsproblemen, seksuele problemen n.a.v. medische interventies en/of ziekten (chemo -en radiotherapie, diabetes, antidepressiva -en antipsychoticagebruik, heelkundige ingrepen, etc.), fertiliteitsproblemen en medisch geassisteerde voortplanting, relatieproblemen vanuit seksuele ontevredenheid, enz.