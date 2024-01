Groenten- en fruitvoorraad bestemd voor Fruit At Work vernield tijdens boerenprotesten

Discotheek Versuz in Hasselt stopt na 20 jaar met hun populaire studentenavonden 'Thursdays' en lanceert een nieuw concept. Met "Popular, 100% Dansbar" is er elke week een nieuw thema. Het concept is opnieuw volledig gericht op jonge mensen, zo is er een 'all you can eat' snoepstand, een beerpongstand, een shotjesbar en een photobooth. Ook muzikaal kan en mag alles, van house en techno tot Nederlandstalige artiesten.