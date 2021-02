Dokter Erik Buntinx van het Alkens onderzoekscentrum Anima is verheugd dat hij en zijn team hun steentje kunnen bijdragen in de oorlogsstrijd naar het vinden van een goed vaccin. "Wij denken dat er maar één oplossing mogelijk is. En dat is een zeer goed werkzaam en zeer gemakkelijk te gebruiken vaccin. Eén toediening dat meteen beschermt, en dat voor de hele wereldbevolking," zegt dokter Buntinx. De druk stijgt ook om vaccins snel goed te keuren. Dokter Buntinx merkt dat er een enorme bereidheid is van vrijwilligers om het vaccin van Janssen Pharmaceutica uit te testen. "Ze willen van deze vreselijke situatie af, en willen zo snel mogelijk beschermd zijn," vertelt dokter Buntinx. Het vaccin van Janssen Pharmaceutica zou wel een belangrijk vaccin kunnen zijn in de vaccinatiestrategie. Want er is maar één inenting nodig, en het vaccin kan bewaard worden in de koelkast. "We verwachten volgende week topresultaten. BIj de eerste studie is maar één inenting toegediend. Als de resultaten van die studie goed zijn, betekent het dat één dosis voldoende is om u te beschermen tegen het coronavirus."