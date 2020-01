Hasselaar Koen Timmers bouwt twee scholen in Keniaans vluchtelingenkamp

Het dialect is met uitsterven bedreigd. Steeds minder ouders voeden hun kinderen op in het dialect, waardoor de spreektaal vaak verloren gaat. In Oudsbergen zijn ze erop gebrand om het Meeuwer dialect door te geven aan de volgende generaties. In oktober verscheen er nog een dialectwoordenboek. En vandaag kregen de leerlingen van basisschool Wonderwijs in Wijshagen een les dialect.