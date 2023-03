door Stef Van Chaze

De hogeschool UCLL start in september met de gloednieuwe bacheloropleiding, Human Resources Management. En dat is een primeur, want de UCLL is de eerste Hogeschool in Vlaanderen die de opleiding aanbiedt. Vandaag op de infodag konden studenten en ouders voor het eerst kennismaken met de nieuwe studierichting. En er was al behoorlijk veel interesse.