Hogeschoolstudenten leren over economie door pop-up te openen

De logistieke groep H.Essers ziet zijn transporten met medicijnen naar China verdrievoudigd. Dat komt door het coronavirus. Door paniek in Azië zijn er heel wat passagiersvluchten geannuleerd. Dat is om de uitbreiding van de ziekte in te dijken. En net in de buik van een vliegtuig worden medicijnen getransporteerd. H.Essers spoort nu al wekelijks 15 containers vol Europese geneesmiddelen naar China. En die medicijnen worden gesorteerd in Genk.