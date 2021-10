Meer dan 1 kind op de 5 in Sint-Truiden groeit op in armoede. Daarom voeren verschillende organisaties deze vrijdag actie op de grote markt in Sint-Truiden. Hiermee willen ze stilstaan bij de hoge armoedecijfers in de stad. Opvallend is dat de kinderarmoedecijfers sterk gestegen zijn. Volgens de cijfers van het agentschap opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, groeit 21,2 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Sint-Truiden op in kansarmoede. In de stad zelf, dus zonder deelgemeenten, stijgt dit cijfer zelfs tot 29 procent. Het maakt van Sint-Truiden de meest kansarme stad in Limburg. Ook andere cijfers staan in het rood. Zo telt Sint-Truiden zo’n 110 dak- of thuislozen en staan er 1.316 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning.De actie komt er naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. "Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de armoedeproblematiek," stelt Liza Gasparini van de Truiense armoedevereniging Onder Ons. "Armoede zit in de marge en blijft voor het grootste deel verborgen voor de rest van de samenleving. Op deze dag willen we de leefwereld van mensen in armoede zichtbaar maken."