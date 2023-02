De Vlaamse Regering geeft groen licht voor een nieuwe bacheloropleiding toegepaste psychologie aan Hogeschool PXL. Afgestudeerde studenten kunnen na een driejarig traject aan de slag als psychologisch consulent. “Een profiel waar veel vraag naar is”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Er zijn al een lange tijd grote uitdagingen binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg. Daar kwam de coronapandemie nog eens bovenop: een bijkomende dreun voor het mentale welzijn van heel wat Vlamingen én heel wat extra werk voor hulpverleners”, vertelt minister Weyts. “Dit terwijl ook de zorgsector vaak kampt met een vergrijzend personeelsbestand. Er is dan ook een grote vraag naar sterke en goed opgeleide nieuwe profielen.” In de provincie Limburg was er tot nu toe geen bacheloropleiding toegepaste psychologie. Limburgse studenten moesten hiervoor naar bijvoorbeeld Antwerpen. De Vlaamse Regering geeft nu groen licht voor een nieuwe bacheloropleiding toegepaste psychologie aan Hogeschool PXL. Vanaf volgend academiejaar (2023-2024) kunnen Limburgse (en andere) studenten in Hasselt terecht voor een driejarig traject, waarna ze aan de slag kunnen als psychologisch consulent. Afgestudeerden kunnen terecht in de gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld in het maatschappelijk werk of in het onderwijs. “Dit past in een rationeel studieaanbod en een reële nood op de arbeidsmarkt”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Hogeschool PXL heeft de ambitie om hier een nieuwe kwalitatieve opleiding van te maken, die studenten goed klaarstoomt voor een hele nuttige job. Ik wens alle toekomstige studenten veel succes.”