Koning Filip bezoekt vliegbasis Kleine Brogel

De coronamaatregelen worden verder versoepeld. 4 maanden na het uitbreken van de crisis gaan we weer bijna terug naar het normale leven en kan weer veel. Zo wordt de bubbel van 10 uitgebreid tot 15, mogen we met meerdere personen uit het gezin gaan winkelen. Vanaf 1 juli mogen zelfs organisaties met publiek, binnen met 200 mensen, buiten met 400. Als de epidemie verder afneemt, zouden vanaf 1 augustus zelfs buitenevenementen tot 800 bezoekers toegelaten worden. "De cijfers laten deze versoepeling toe", zegt professor biostatistiek Geert Molenberghs. Maar we moeten voorzichtig blijven en iedereen moet de afstandsregels naleven, want het gevaar loert om de hoek. "De Duitse regio in lockdown, waar de coronacrisis is heropgeflakkerd, is echt niet ver weg van Limburg", waarschuwt Molenberghs.