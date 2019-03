Leerlingen houden stille klimaatmars in Lummen

HASP-O, een middelbare school uit Zepperen (Sint-Truiden), is één van de winnaars van de Aquafinprijs. Een groepje laatstejaars lanceerde in het kader van hun eindwerk het idee om een deel van de speelplaats op te breken en in te richten met groen. Samen met 10 andere bio-projecten ontvingen zij vandaag een budget om dit idee te realiseren. HASP-O mocht vandaag, samen met 10 andere projecten, de Aquafinprijs in ontvangst nemen in Gent. De prijs bedraagt een budget van 100.000 euro, dat onderling verdeeld wordt onder de 11 winnaars. De Aquafinprijs kadert binnen ‘Operatie Perforatie’, een project van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin, waarmee beide instellingen aanzetten om overbodige verharding weg te halen en plaats te maken voor water en groen. In totaal werden er 87 projecten ingediend voor de wedstrijd. Asfalt eruit, gras en bomen erin Enkele laatstejaarsstudenten van HASP-O lanceerden in het kader van hun eindwerk het idee om een deel van hun speelplaats te ontharden. Het gaat om 1385m² asfalt, die vervangen zal worden door gras of waterdoorlatende klinkers. Ook zullen er inheemse struiken en bomen worden aangeplant. Zo hopen de studenten om van hun speelplaats een levende tuin te maken, die wilde bijen, vlinders en andere insecten aantrekt. Het financieel duwtje dat zij vandaag kregen, zal dan ook goed van pas komen. (Foto: Frederik Beyens)