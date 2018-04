Leerlingen Wico Neerpelt voeren actie: "Waar is ons recht van spreken?"

Steeds meer ouders in Beringen ergeren zich aan het digitaal aanmeldingssysteem om kinderen in te schrijven in de school van hun voorkeur. Het trieste dieptepunt is het verhaal van een tweeling uit Paal, die niet samen in dezelfde school terecht kan. De ouders begrijpen er niets van. De tweeling, die onafscheidelijk is, moeten volgend schooljaar in twee aparte schooltjes, die 4 kilometer uit elkaar liggen.