- In heel Limburg groeit het protest tegen een leidingstraat die de haven van Antwerpen moet verbinden met het Duitse Ruhr-gebied. In 18 Limburgse gemeenten zijn woningen, natuur en landbouwgebieden bedreigd. Na een negatief advies van het provinciebestuur en 12 gemeenten, tekent nu ook Vooruit protest aan. - Vlaams minister-president Jan Jambon trekt het dossier van de splitsing van Limburg naar zich toe om uit de impasse te geraken. - Experten zijn voorzichtig optimistisch over de coronacijfers in Limburg. Nu één derde van de volwassen bevolking minstens één prik heeft gehad, wordt het effect van de vaccinatiecampagne stilaan zichtbaar. - Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen moet tot vijf keer per dag uitrukken voor reeën in nood. Automobilisten moeten dezer dagen ook extra voorzichtig zijn voor overstekend wild.- En kersvers bekerwinnaar Racing Genk gaat in de play-offs op zoek naar revanche tegen Antwerp.