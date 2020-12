Limburgse coronacijfers blijven dalen

"De bewoners en het personeel van de woonzorgcentra worden als eersten gevaccineerd tegen het coronavirus," zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke, die samen met het Inter Ministrieel Comité deze voormiddag beslist heeft hoe de vaccinatiecampagne in ons land zal verlopen. Na de woonzorgcentra, komen de zorginstellingen en hun vrijwilligers aan bod. Daarna is het aan de zorgverleners in de ziekenhuizen en in de eerstelijnsgezondheidszorg. Na hen komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen aan de beurt. In een vierde grote fase is het aan de 65-plussers, gevolgd door de 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen.