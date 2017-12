Limburgse sterrenchefs geven keukengeheimen prijs voor eindejaarsfeesten TVL-kijkers

Vanaf maandag 18 december tot en met zondag 31 december vindt u op tvl.be droomrecepten van twee tweesterrenchefs en negen eensterrenchefs. Om zelf klaar te maken voor uw familie, vrienden en geliefden. Tegelijkertijd gunnen we u ook in het TVL-Nieuws een blik in de potten van de Limburgse sterrenrestaurants met iedere dag een nieuwe reportage in de keuken en aan tafel.De restaurants zijn:- La Source in Lanaken- De Slagmolen in Opglabbeek- De Vork van Luc Bellings in Hasselt- JER in Hasselt- Magis in Tongeren- De Mijlpaal in Tongeren- Altermezzo in Tongeren- De Kristallijn in Genk- Vivendum in Dilsen-Stokkem- Cuchara in Lommel- Innesto in Houthalen-Helchteren

Vanaf 18 december op TV Limburg en tvl.be