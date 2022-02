Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir is vandaag op bezoek bij de Zuid-Afrikaans president Cyril Ramaphosa. Ze hadden het over de coronavaccins en het belang dat zo'n vaccin toegankelijk is voor iedereen. Eerder bezocht ze in Kaapstad ook al Afrigen, het biotechbedrijf waar wetenschappers aan het patentvrije coronavaccin werken. Onze journalist Tine Oyen reist mee.

In Zuid-Afrika hebben wetenschappers maandenlang aan een eigen coronavaccin gewerkt. Ze kraakten de vaccincode van Moderna, en kunnen nu een vaccin ontwikkelen dat niet indetiek is, maar wel gebaseerd op dezelfde bouwstenen. En dat is dringend nodig. Want in Afrika is nog maar slechts 10 procent van de bevolking ingeënt. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir en viroloog Marc Van Ranst bezochten vandaag samen met de topman van WHO het biotechbedrijf Afrigen, waar de komende jaren het vaccin ontwikkeld zal worden.

Minister Kitir had een uitgebreid gesprek met Zuid-Afrikaans president Ramaphosa over het coronavaccin van Afrigen. Ze onderstreepte het belang dat het vaccin toegankelijk is voor iedereen. Waarop de president haar beloofde dat de vaccins gratis zullen zijn voor de bevolking. Hij onderneemt ook verdere stappen om de prijs van het nieuwe vaccin zo laag mogelijk te houden.