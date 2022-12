- Het agentschap Opgroeien ontving dit jaar 29 klachten over kinderopvang in Limburg waarbij kinderen mogelijk in gevaar waren. - De politie arresteert een jonge tiener die via Snapchat dreigde om een bloedbad aan te richten op zijn school in Lanaken.- De constante groei van het aantal startende ondernemingen die we de voorbije tien jaar kenden, lijkt gestopt te zijn. - We blikken al vooruit op het Voetbaljaaroverzicht op Kerstdag met onze analisten.- En een Truiens reclamebureau helpt de sociale economie met 200 uren gratis advies.