door Tine Oyen

De lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de hogeschool UCLL in Diepenbeek is de eerste 'Warme school' in het Vlaamse hoger onderwijs. De opleiding zet niet alleen in op kennisoverdracht, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel is dat iedereen zich goed in zijn of haar vel voelt. De opleiding is trots dat ze deze erkenning nu krijgen.