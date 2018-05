PVDA: "ZOL werkt armoede in de hand door deurwaarder naar niet-betalers te sturen"

In het OverKop-huis in Genk kunnen jongeren van 14 tot 25 jaar terecht met vragen rond mentale gezondheid. De medewerkers bieden psychologische ondersteuning voor jongeren die het nodig hebben, maar ze organiseren ook laagdrempelige activiteiten en workshops. Het OverKop-huis is open van oktober vorig jaar. Volgens OverKop-medewerkster Tessa Debaeke komen er op een woensdag namiddag zo'n 50 tot 60 jongeren langs. Die jongeren kunnen op zoek zijn naar psychologische hulp of nemen gewoon deel aan de activiteiten die OverKop organiseert. Kennen jongeren OverKophuis?De activiteiten zijn erg divers. Op 18 april was er nog een workshop African dance, enkele weken ervoor was er een cursus smartphone fotografie. Ook is er wekelijks een start-to-run loopsessie. Toch kennen veel Genkse jongeren het initiatief nog niet. "Ik ken de organisatie niet", zegt Anissa, een leerling van middelbare school Regina Mundi in Genk. "Het leeft niet echt bij de jongeren, ik had er nog nooit van gehoord". "Het is niet zo verwonderlijk dat de leerlingen van de middelbare school ons nog niet kennen. We hebben nog geen reclame gemaakt in scholen zelf. De flyers zijn wel al klaar en zullen in de nabije toekomst uitgedeeld worden in scholen. Momenteel werken we voornamelijk met reclame online." Afspraak voor gesprekWillen jongeren naar het OverKop-huis voor een gesprek met een psycholoog of maatschappelijk werker, dan maken ze best een afspraak. "Een kort gesprek is altijd mogelijk ter plaatse. Hebben de jongeren meer hulp nodig, dan regelen we een langer gesprek," zegt Tessa. "Heeft de jongere echt intensieve hulp nodig, dan verwijzen we door naar de juiste personen."