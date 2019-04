PXL-opleiding journalistiek wil testen of uitgeruste studenten beter presteren

Vanaf volgend academiejaar zal de opleiding journalistiek van Hogeschool PXL de lessen later laten starten, vanaf half tien in plaats van half negen. De hogeschool wil nagaan of een later beginuur leidt tot betere studieresultaten.

Verschillende onderzoeken hebben immers aangetoond dat de traditionele schooluren nefast zijn voor het slaapritme van jongeren. "De lessen gaan later van start, maar het einduur blijft hetzelfde," zegt Veerle Schuyten, departementshoofd PXL-Media en Tourism. "Dit kunnen we mogelijk maken door de lessen compacter in te roosteren, bijvoorbeeld met minder springuren."

Dat jongeren vaak met een slaapkop in de schoolbanken zitten, ligt mogelijk aan de verschuiving van het moment waarop ’s avonds het slaaphormoon melatonine wordt vrijgegeven. In de puberteit wordt dit hormoon later afgescheiden, met een piek tussen twee en vier uur ’s nachts. Daardoor zijn jongen ’s avonds minder snel moe, en kunnen ze ’s ochtends moeilijker uit bed. Wanneer hun hersenen volledig zijn ontwikkeld, vanaf de leeftijd van 20 à 25 jaar vervroegt het slaapritme weer.