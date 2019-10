Record aantal baby's geboren in ZOL

Paardenkliniek Via Nova in Bree opereert als eerste in de wereld met Augmented Reality. Met behulp van een 3D-bril ziet de chrirug een virtuele weergave van een scan en kan het probleem via de bril detecteren. Men moet dus niet teruggrijpen op bijvoorbeeld een röntgenfoto. De technologie is een primeur in de dierengeneeskunde, maar kost zo'n tienduizenden euro's. Wij mochten een van de eerste operaties meevolgen.