Recordaantal coronapatiënten heeft intensieve zorg mogen verlaten

De Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen lanceert zijn eigen set mondmaskers met daarop de tekst ‘This is Not a Chicken - Protecting the Other’. Meer dan 10.000 maskers worden verstuurd naar mensen in de communities, boerderijen en projecten betrokken bij Vanmechelens artistieke globale projecten. Kunstenaar Koen Vanmechelen (54) heeft een reeks mondmaskers ontworpen met een sterke symbolische betekenis. De vier verschillende soorten maskers worden naar duizenden mensen verstuurd die wereldwijd betrokken zijn bij Vanmechelens sociaal-artistieke projecten. "Dit is een logische en noodzakelijke stap in mijn oeuvre dat al decennia gaat over de kwetsbare positie van de mens in de natuur," aldus de kunstenaar. "De maskers zorgen niet enkel voor bescherming van de andere(n), ze willen meer dan ooit de boodschap uitdragen die de kern is van mijn Cosmopolitan Chicken en andere projecten; dat we meer eerbied moeten tonen voor de natuur. Dat we de domesticatie moeten afbakenen en moeten werken aan duidelijke fysieke en mentale ruimtes om een betere samenleving te creëren. Om de medemensen en medesoorten te beschermen. Vandaar de statements This is Not a Chicken - Protecting the Other.""Wij zijn de kippen"Al in 2011 liet Vanmechelen bezoekers van zijn tentoonstelling Modified Spaces in de Chinese stad Guangzhou mondmaskers dragen. De vraag was of de mens tegen de natuur of de natuur tegen de mens beschermd moest worden. Naar welke balans er gezocht moest worden om te vermijden wat de Amerikaanse wetenschapsschrijver David Quammen Vanmechelen in 2009 had verteld over de komst van The Next Big One. En wat hem had gealarmeerd naar aanleiding van de vogelgriep die zijn kippenkruisingsproject vanaf 2003 verschillende malen in gevaar bracht. "Het kruisen van soorten in het Cosmopolitan Chicken Project is een metafoor voor het maken van een vitale en gezonde samenleving. De afgelopen 20 jaar heeft dit project vele barrières moeten doorbreken. Van internationale grenzen tot mentale barrières en de ophokplicht voor kippengriep. Mijn vroegere boutade ‘wij zijn de kippen’ wordt door de huidige situatie steeds duidelijker. Wat we doen met de kippen is ons nu zelf overkomen. We zijn niet immuun voor wat we andere soorten aandoen. Nadat we de afgelopen jaren andere geïnfecteerde soorten moesten isoleren, zetten wij nu onszelf als meest gedomesticeerde diersoort in quarantaine," zegt Vanmechelen. Protecting the Other Met de mondmaskers wil Vanmechelen vooral het belang onderstrepen van zorgen voor de andere(n). "Mijn werk gaat altijd over genezen. Aan mijn projecten over bioculturele diversiteit zijn steeds gemeenschappen, groepen en individuen verbonden, boerderijen en stichtingen ook. In landen als België, Chili, Zimbabwe, en de Verenigde Staten. Dit werk wordt gecoördineerd door onze MOUTH stichting: Museum Of Understanding, Trust and Humanity. Met die stichting maken we nu MOUTH Masks voor de verschillende communities waarmee we werken, zoals de jongvolwassenen met een mentale handicap die hier in België op onder andere LABIOMISTA zorg dragen voor de dieren tot de volwassenen en kinderen van the Future of Hope in Zimbabwe en de Mapuche in Chili." Het zijn vaak ook die mensen uit kwetsbare gemeenschappen die het eerste slachtoffer zijn of die als laatste geholpen worden. Zij hebben nu ook mondmaskers nodig om op een veilige manier te functioneren. "Via en dankzij onze mensen zullen we zo een sterk voorbeeld stellen om andere(n) te beschermen. Samen met hen allen tonen we de ommekeer en worden we voortrekkers van ons herstel- en genezingsproces. This is not a chicken – Protecting the other," aldus Vanmechelen.