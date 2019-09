Ruben Lemmens (VKW Limburg) over het Vlaamse regeerakkoord: "Nu aan de slag gaan en zo snel mogelijk een Federale Regering vormen"

In Voeren komt een einde aan een tijdperk. Huub Broers, het boegbeeld van de Vlaamse strijd in Voeren, heeft zijn afscheid aangekondigd als burgemeester. Hij geeft de fakkel door aan de jongere generatie. Voeren is vandaag een rustige gemeente, maar dat was ooit anders. Er is jarenlang een zware communautaire strijd gevoerd waar zelfs geweld aan te pas kwam. De beelden blijven gebrand op het netvlies. In ons archief vonden we een straffe reportage. En die willen we u niet onthouden.