Bezorgdheid over verdwijnen van seksuele voorlichting op school

Het was aangekondigd. De eerste schooldag verliep zo'n beetje zoals de hele zomervakantie: nat. Voor zo'n 150.000 Limburgse jongeren ging de bel vanmorgen. De lager en secundaire scholen noteren een lichte stijging. Het aantal kleuters is dan weer gedaald. Voor sommigen was het de allereerste keer. Gelukkig waren mama en papa in de buurt. In kleuterschool 't Belhameltje in Kortessem mochten de ouders nog even blijven om een koffie te dringen. Maar eens vertrokken, waren er toch weer de traantjes.